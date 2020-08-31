Донбасс. Оперативная лента военных событий 01.09.2020

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 31.08.202009:00Ранее Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины.В карточке Фокина на сайте "Миротворец" его обвиняют в "сознательном участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине", "манипуляции общественно значимой информацией", а также попытках "легализовать" стороны конфликта в Донбассе и многом другом.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с украинской стороной.