Донбасс. Оперативная лента военных событий 01.09.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
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- Лента военных событий в Новороссии за 31.08.2020
09:00 Замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольд Фокин попал в базу скандального украинского сайта "Миротворец"
Ранее Фокин в интервью изданию "Страна.UA" заявил, что принятие особого статуса Донбасса "не может не привести" к миру. Также он отметил, что выступает за всеобщую амнистию. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал слова Фокина провокационным заявлением, а в офисе президента заявили, что это его личное мнение, которое не может считаться официальной позицией Украины.
В карточке Фокина на сайте "Миротворец" его обвиняют в "сознательном участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине", "манипуляции общественно значимой информацией", а также попытках "легализовать" стороны конфликта в Донбассе и многом другом.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с украинской стороной.
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