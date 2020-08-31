КРРТ частично приостановит вещание в Луганске и Ровеньках из-за профилактических работ

Государственное унитарное предприятие "Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ) частично приостановит вещание в Луганске и Ровеньках в связи с проведением плановых профилактических работ. Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

В столице Республики 2 сентября с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание радио "Вести плюс", а 3 сентября в то же время – "Казачьего радио".

В Ровеньках 2 сентября с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов "Луганск 24", "Звезда", "Карусель", "СТС", "Пятница", а также будет отсутствовать второй мультиплекс эфирного цифрового телевизионного вещания (10 телепрограмм).

01 сентября — Луганск