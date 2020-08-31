Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Усиление ветра ожидается в Республике 1 сентября

Sergey Сегодня, 10:1628Новости
Усиление ветра ожидается в Республике 1 сентября
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами по территории Республики днем 1 сентября. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Днем 1 сентября местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
01 сентября — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: