Усиление ветра ожидается в Республике 1 сентября

Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами по территории Республики днем 1 сентября. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 1 сентября местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

01 сентября — Луганск