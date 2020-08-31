Усиление ветра ожидается в Республике 1 сентября
Усиление ветра до 18 м/с ожидается местами по территории Республики днем 1 сентября. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Днем 1 сентября местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
01 сентября — Луганск
"Днем 1 сентября местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с", - предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
01 сентября — Луганск
Метки: {keywords}