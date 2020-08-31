ЛГАКИ отпраздновала День знаний парадом и лотереей среди студентов (ФОТО)

Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского отпраздновала начало нового учебного года парадом и лотереей среди студентов. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.К корпусу вуза на Красной площади, 7 студенты пришли организованными колоннами, у входа в академию их приветствовали артисты в образах Александра Пушкина, Владимира Даля и Михаила Матусовского. Торжество в честь Дня знаний посетили министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров, первый заместитель министра образования и науки Республики Ольга Долженко и руководители учреждений культуры ЛНР.Сидоров пожелал студентам академии успехов в учебе и "любить искусство в себе, а не себя в искусстве"."Вы начинаете новую жизнь. Я хочу первокурсникам сказать: "Добро пожаловать в большую студенческую семью ЛНР!" - сказала Долженко, пожелав учащимся найти себя, творческого развития и креатива.Ректор ЛГАКИ Валерий Филиппов отметил, что коллектив академии начинает новый учебный год с хорошим настроением, ведь для студентов это "как новая дорога"."Как всегда перед новой дорогой хочется, чтобы она была успешной, востребованной. Академия Матусовского – лучшая академия в мире, в ней учатся лучшие студенты и работают лучшие преподаватели", - сказал он.В ходе торжественного мероприятия прошел розыгрыш лотереи "Счастливый билет", в рамках которой студенческие группы разных факультетов ЛГАКИ выиграли экскурсии в учреждениях культуры ЛНР и фотосессии.Творческим подарком для студентов и луганчан стало выступление Духового оркестра ЛГАКИ под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Сергея Йовсы на открытой платформе, передвигающейся по центральным улицам столицы ЛНР.Завершилось торжество встречей первокурсников с ректором академии, кураторами и педагогами.01 сентября — Луганск