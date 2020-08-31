Активисты "Мира Луганщине" в августе помогли 101 находящемуся на самоизоляции жителю ЛНР

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" в августе помогли более 100 жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОД."Активисты общественного движения "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" в августе помогли 101 жителю Республики. В Луганске к волонтерам обратились более 40 человек", - говорится в сообщении.В ОД уточнили, что с момента старта акции "Рука помощи" волонтеры помогли 1 591 жителю Республики.В реализации акции, включающей доставку находящимся на самоизоляции продуктов питания, воды и медикаментов, приняли участие депутаты Молодежного парламента ЛНР, активисты проектов "Волонтер", "Молодая гвардия", "Дружина" и работники теротделений ОД."Работа в рамках акции "Рука помощи" ведется уже четвертый месяц, несмотря на то, что спрос по сравнению с другими месяцами работы спал, жители Республики к нам обращаются, поступают и новые обращения. В большинстве случаев сейчас обращаются те, кто находится дома постоянно и не имеет возможности выходить на улицу, одинокие пенсионеры или люди после тяжелых операций. Жители благодарят наших волонтеров и общественное движение за такую помощь", - подчеркнула координатор проекта "Волонтер" Антонина Машкова.Напомним, 1 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики. На следующий день движение объявило о наборе волонтеров для помощи маломобильным согражданам, а с 3 апреля активисты ОД уже начали оказывать помощь жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 25,1 млн, из них более 844 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 692 случая заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.01 сентября — Луганск