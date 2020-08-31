Суд заключил под стражу жителя ЛНР, пытавшегося избежать ответственности за "копанку"

Суд заключил под стражу жителя Республики, пытавшегося с помощью взятки должностному лицу Генеральной прокуратуры ЛНР уйти от ответственности за незаконную добычу угля. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

"Сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление фактов взяточничества, была получена информация о том, что один из жителей Республики намерен дать взятку должностному лицу Генеральной прокуратуры ЛНР за принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил охраны и использования недр, связанного с незаконной добычей полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

С целью проверки данной информации Генпрокуратура привлекла сотрудников отдела противодействия коррупции МВД ЛНР.

"28 августа 2020 года, после дачи взятки должностному лицу Генеральной прокуратуры ЛНР в сумме 20 тысяч рублей, указанный житель Республики был задержан", - сообщила пресс-служба.

В Генпрокуратуре добавили, что "в отношении указанного гражданина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Следственное управление Генпрокуратуры ЛНР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 360 УК ЛНР, "а именно – дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий".

В ведомстве уточнили, что санкция части 3 статьи 360 УК ЛНР "предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества".

01 сентября — Луганск