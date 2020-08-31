Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Суд заключил под стражу жителя ЛНР, пытавшегося избежать ответственности за "копанку"

root Сегодня, 11:4514Новости
Суд заключил под стражу жителя ЛНР, пытавшегося избежать ответственности за "копанку"
Суд заключил под стражу жителя Республики, пытавшегося с помощью взятки должностному лицу Генеральной прокуратуры ЛНР уйти от ответственности за незаконную добычу угля. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры.
"Сотрудниками следственного управления Генеральной прокуратуры ЛНР в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление фактов взяточничества, была получена информация о том, что один из жителей Республики намерен дать взятку должностному лицу Генеральной прокуратуры ЛНР за принятие незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил охраны и использования недр, связанного с незаконной добычей полезных ископаемых", - говорится в сообщении.
С целью проверки данной информации Генпрокуратура привлекла сотрудников отдела противодействия коррупции МВД ЛНР.
"28 августа 2020 года, после дачи взятки должностному лицу Генеральной прокуратуры ЛНР в сумме 20 тысяч рублей, указанный житель Республики был задержан", - сообщила пресс-служба.
В Генпрокуратуре добавили, что "в отношении указанного гражданина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".
Следственное управление Генпрокуратуры ЛНР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 360 УК ЛНР, "а именно – дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий".
В ведомстве уточнили, что санкция части 3 статьи 360 УК ЛНР "предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества".
01 сентября — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: