Украинская вода из Северо-Крымского канала оказалась опасна для полуострова

Полноценное обеспечение водой Крымского полуострова пока остается проблемой, и жители Крыма продолжают сталкиваться с нехваткой водных ресурсов. Так, днепровская вода, которая порядка полувека поступала на полуостров, оказалась малопригодной для питья. Об этом сообщил директор ООО «Энергостальпроект» Валентин Кульченков в эфире телевизионного канала «Первый Севастопольский».Эксперт считает, что примерно пятая часть воды содержала стоки с украинских предприятий."Сейчас столько воды крымчанам не нужно. Думаю, что дневпровскую воду использовать нецелесообразно – ведь там около 20 процентов сточных вод промышленных предприятий Украины. Это все загрязненная вода, которая порядка 50 лет портила окружающую землю. В ней нет необходимости еще и потому, что жители Крыма могут более эффективно использовать имеющиеся водные источники: карстовые воды, субмаринные разгрузки, поверхностные стоки. Надо воспользоваться теми возможностями, которые уже имеются в Крыму и Севастополе", – полагает Кульченков.По мнению сенатора Совфеда РФ Сергея Цекова, Северо-Крымский канал не сможет в полной мере решить водную проблему региона. По его словам, даже во времена Советского Союза этот источник обеспечивал не более 15 процентов водных потребностей крымчан. Недостаток воды Крым ощущал и в советские годы, и в 90-е, и позже – связано это было с погодными условиями и носило временный характер.источник