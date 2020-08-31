С 1 сентября украинские КПВВ изменили режим пропуска
С 1 сентября украинские пункты пропуска в Донбассе начнут работать по новому режиму.
В направлении подконтрольной Киеву территории можно пройти с 7.00 до 18.30.
Пропуск граждан из Украины на территорию неподконтрольного Донбасса будут осуществлять с 7.00 до 18.00.
Новый график работы коснётся пунктов въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка».
Школа выживания - Сегодня, 13:26 284
В направлении подконтрольной Киеву территории можно пройти с 7.00 до 18.30.
Пропуск граждан из Украины на территорию неподконтрольного Донбасса будут осуществлять с 7.00 до 18.00.
Новый график работы коснётся пунктов въезда-выезда «Станица Луганская», «Новотроицкое» и «Марьинка».
Школа выживания - Сегодня, 13:26 284
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