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В Луганске объявили штормовое предупреждение: днем возможно усиление ветра

robot Сегодня, 14:000Новости
В Луганске объявили штормовое предупреждение: днем возможно усиление ветра
Усиление ветра до 18 м/с ожидается на территории региона днем 1 сентября.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Днем 1 сентября местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 13:15 162

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