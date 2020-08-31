СБУ выявила в ВСУ преступную группу, продававшую оружие волонтерам – Народная милиция

Сотрудники СБУ выявили в ВСУ преступную группу, продававшую оружие и боеприпасы представителям одной из волонтерских организаций в зоне проведения так называемой операции объединенных сил. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"28 августа сотрудниками военной контрразведки СБУ была вскрыта преступная сеть, в которой замешаны военнослужащие 14-й бригады ВСУ – комбат подполковник Прокопьев и начальник штаба капитан Яблоновский, продававшие представителям волонтерской организации "Вернись живым" стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты", – рассказал он.

Мазейкин уточнил, что "в течение августа преступной группой было продано семь автоматов АК-74, 10 пистолетов ПМ, более двух тысяч патронов, а также три ящика гранат Ф-1".

"В настоящий момент в подразделениях соединения работают представители СБУ с целью выявления других фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов", – добавил офицер пресс-службы.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

01 сентября — Луганск