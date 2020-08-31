Народная милиция ЛНР поздравила учащихся с Днем знаний

Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин на брифинге в ЛуганскИнформЦентре поздравил с Днем знаний учащихся, их родителей и педагогов.

"От имени командования Народной милиции поздравляю школьников, учителей и родителей с Днем знаний! Желаю крепкого здоровья, успехов в учебе, службе и труде на благо Республики", - сказал он.

Офицер пресс-службы подчеркнул, что хорошее образование является важнейшей составляющей жизненного успеха, а труд учителей оценивается достижениями воспитанников.

"За громкими победами детей - не только собственное усердие, каждодневный учительский труд, но и забота родителей. Спасибо вам за поддержку и терпение!" – добавил Мазейкин.

01 сентября — Луганск