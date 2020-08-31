Антисанитария привела к росту заболеваемости коронавирусом в ВСУ – Народная милиция

Нарушения санитарно-эпидемиологических норм в ВСУ привели к росту заболеваемости коронавирусом среди личного состава. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он рассказал, что только в 24-й бригаде ВСУ за прошедшие сутки COVID-19 был подтвержден у семи военнослужащих, трое из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, их состояние оценивается как тяжелое.

"По итогам работы представителей медицинской службы ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" отмечаются нарушения санитарно-эпидемиологических норм, повлекшие рост заболеваемости среди военнослужащих соединения. К дисциплинарной ответственности привлечены командиры батальонов Коренюк и Поступальский", - сказал офицер пресс-службы.

Представитель оборонного ведомства Республики добавил, что при этом командование так называемой операции объединенных сил не оставляет попыток скрыть от общественности реальную эпидемиологическую обстановку в соединениях и воинских частях.

"Кроме того, по нашим данным на неопределенный срок задерживается ротация инженерных подразделений, дислоцируемых в населенном пункте Соледар, из состава 48-й инженерной бригады ВСУ в связи с тем, что в спланированном для замены подразделении зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, личный состав находится в обсервации", - отметил Мазейкин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 25,1 млн, из них более 844 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 692 случая заражения коронавирусом.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

01 сентября — Луганск