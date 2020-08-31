Под Северодонецком прозвучал сильный взрыв, затем загорелся лес. ФОТО
Горит лес в Боровском в районе водокачки, — об этом пишет телеграм-канал «Регион-13»
«Прозвучал сильный взрыв, затем загорелся лес! Идёт сильный дым на околице Боровского. На улице жара и ветер!» — ссылается телеграм-канал на страницу ФБ Ларисы Летючей.
Дым видно со Смоляниново, Боровского, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного! — пишет автор канала.
Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Луганской области, сегодня, 1 сентября, в 11:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи поселка Боровское.
Так, по состоянию на 13:00 площадь пожара составляла около 5 га. К ликвидации привлечены 44 пожарных, 10 единиц техники ГСЧС, силы и техника Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства. Новости Региона - Сегодня, 14:42 29
«Прозвучал сильный взрыв, затем загорелся лес! Идёт сильный дым на околице Боровского. На улице жара и ветер!» — ссылается телеграм-канал на страницу ФБ Ларисы Летючей.
Дым видно со Смоляниново, Боровского, Северодонецка, Лисичанска, Рубежного! — пишет автор канала.
Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Луганской области, сегодня, 1 сентября, в 11:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи поселка Боровское.
Так, по состоянию на 13:00 площадь пожара составляла около 5 га. К ликвидации привлечены 44 пожарных, 10 единиц техники ГСЧС, силы и техника Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства. Новости Региона - Сегодня, 14:42 29
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