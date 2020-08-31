ВСУ прячут от ОБСЕ размещенное в жилмассивах в зоне "ООС" вооружение – Народная милиция

Киевские силовики замаскировали от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ минометы и бронетехнику, размещенные в жилых массивах в зоне проведения "операции объединенных сил". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он отметил, что участившиеся случаи фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ вооружения ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" "вынудили командование 14-й и 30-й бригад активизировать проведение мероприятий по маскировке запрещенной техники, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, с целью предотвращения ее идентификации сотрудниками миссии".

"Нашей разведкой вскрыто, что во дворе частного дома в (поселке городского типа) Новотошковское по указанию командира 14-й бригады (полковника Сергея) Войченко размещен расчет 120-мм миномета, а в (селе) Муратово в хозяйственных постройках вблизи частного домовладения установлены четыре боевые бронированные машины", - рассказал Мазейкин.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

01 сентября — Луганск