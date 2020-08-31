Германия выступила против санкций США по В«Северному потоку вЂ“ 2В»

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге (госсекретарю) Майклу Помпео», – сказал министр.

«Мы находимся в контакте с администрацией в Вашингтоне по этому вопросу», – сообщил Маас.

Германия донесла до Вашингтона свою позицию против санкций США в отношении «Северного потока – 2».Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о том, что Германия выступает против санкций США, имеющих экстерриториальный характер, в частности по мерам против «Северного потока – 2», сообщает ТАСС.