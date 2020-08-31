Годовщину независимости юго-восток Украины встретил, спрятав глаза

Фото: ZumaTAССДля жителей самостийной державы этот праздник должен был стать главным событием минувшей недели. Однако с последним Днем «незалежності» что-то явно пошло не так. Оставим в стороне нынешние назначения кураторов-иностранцев, теперь присутствующих в высшем руководстве практически всех правительственных структур. Словно по умолчанию публика понимает — от украинской независимости не осталось практически ничего.Впрочем, высокая политика слишком далека до разбитого шляха между Харьковом и Полтавой, где еще шуршит под ветром высохшая кукуруза и совсем недавно прятался «героический националист-доброволец» из 25-й днепропетровской воздушно-десантной бригады, он же террорист Роман Скрипник, заставивший унижаться самого президента Зеленского и ликвидированный «через меткий выстрел». А сколько еще всякого другого случается теперь на здешних дорогах!Уже после Дня независимости на харьковской трассе возле местечка Люботин бандерлоги расстреляли активистов «Оппозиционной платформы — За Жизнь». Остановили автобус, открыли огонь по окнам, зверски добивали бейсбольными битами. Самое интересное, мимо проехало множество машин, и никто не остановился. Кому оно надо? Накачанные хлопцы в черных футболках с трезубцами знают, кого убивать.Провинциальная новость сразу затмила государственный праздник. Три десятка нападавших еще ищут, 16 боевиков по вердикту районного суда отправились за решетку СИЗО. Хотя уже известно, как хлопочет за них самый влиятельный мужчина страны — глава МВД Арсен Аваков. Просит смягчить приговоры и настаивая на домашнем аресте. По информации начальника Нацполиции пана Сокуренко, в вооруженном нападении на автобус активно участвовали радикалы Днепра. То есть, вотчина Игоря Коломойского продолжает наводить нацистский порядок.Напомним, 2 марта 2014 года тогдашний и.о. президента, «кровавый пастор» Турчинов назначил олигарха Коломойского главой Днепропетровской области. Его ближайшие подручные Геннадий Корбан и Борис Филатов подняли уголовников и физически уничтожили весь пророссийский актив этого крупнейшего юго-восточного мегаполиса. Больше 1.400 днепропетровчан до сих пор считаются без вести пропавшими. Одновременно именно тут были сформированы самые мощные карательные батальоны украинских наци. Прямо в областной администрации начал действовать штаб Дмитра Яроша. На Днепропетровщине устроил главную базу ДУК «Правый сектор» *. Только на содержание добровольцев губернатор тратил до 10 млн долларов ежемесячно. Одновременно его «Приватбанк» пообещал платить 10 тысяч у.е. за каждого захваченного «москаля». И одесский Дом профсоюзов жгли фашиствующие фанаты ФК «Днепр», лично выкормленные Беней Коломойским.Филатов и Корбан не устают повторять, что это их Днепропетровск остановил «нашествие русского мира». Сейчас первый — городской голова, знаменитый программной фразой «давайте мразям любые обещания, вешать будем потом». Второй по факту руководит еврейской общиной Днепра, невероятно влиятельной и богатой. Казалось бы, все схвачено, беспокоиться не о чем. Вот только легкие, не совсем понятные штрихи портят общую благостную картину бывшего Днепропетровска, зачищенного до хребта.Например, рекордно маленькое количество горожан явилось на торжественные мероприятия Дня независимости-2020. Кульминацией этого действа обычно считается общегородской патриотический марш. Миллионный город собрал в нынешнем году меньше 500 «патриотов». Для сравнения, в 2014−15 шло около 15 тысяч.Жидкая колонна местечковых фриков, разбавленная чиновниками и восторженными тётушками-бюджетницами, проследовала от областной администрации через городской центр до Музея т.н. «АТО». Были военные с семьями, родственники погибших, духовой оркестр и, конечно, волонтеры, требующие продолжения войны. Панорамное фото позволяет увидеть реальное количество участников марша. Даже огромный жёлто-голубой флаг, растянутый по ходу движения, не особо увеличил скромные масштабы этой толпы.Главная проблема, не пришли боевые отряды футбольных фанатов. Основной костяк отправился в Киев на «Марш защитников Украины». Оставшиеся хлопцы откровенно сказали, что без грошей им на улице нечего делать. Но и без этих отморозков здешние власти до последнего не знали, чем может закончиться. Дежурили экипажи патрульной полиции, плюс т.н. полиция диалога, а также медики «Скорой» и майданного «Медицинского корпуса». Обошлось без серьезных инцидентов, хотя водители бурно возмущались и материли марширующих, когда для прохода колонны перекрывались центральные перекрёстки.Специальная охрана потребовалась на городском Монастырском острове, который прежде назывался Комсомольским. Тут замечательный парк, большие пляжи и вообще излюбленное место отдыха горожан. И вот впервые на Монастырском острове возле искусственного водопада «Порог ревущий» на 20-метровом флагштоке водружен государственный флаг Украины. Гимн «Ще не вмерла» исполнили студенты национального университета, а сам флаг поднимало целое подразделение «Муниципальной варты». Так называются личные отряды боевиков Бориса Филатова, оформленные как бюджетное коммунальное предприятие.Сам мэр-«вешатель» в гордом одиночестве возлагал цветы к памятнику Тарасу Шевченко у одноименного Театра украинской драмы. Уже три десятилетия это официальное место проведения торжеств Дня независимости. Однако в нынешнюю дату оно буквально поразило небывалой пустотой окрестных улиц. Коронавирус ни при чем, обычно вокруг тусуются толпы народу. Зато в день национального торжества людей не было вообще. Или их тупо разогнали из соображений безопасности? Ещё одна характерная подробность. На городских информационных порталах как по команде убрали все комментарии к праздничным репортажам. Слишком резко и грубо отзывались днепряне о последнем украинском «дне».Кривой Рог — крупнейший промышленный центр области. Между прочим, малая родина Владимира Зеленского, где до сих пор живут родители президента. 29 августа в криворожском Сквере Героев открыли памятник «Иловайский крест».Мраморный постамент и огромная 400-киилограмовая конструкция из бронзы. Автор эскиза — Николай Колесник, скандальный депутат и бизнесмен с уголовным прошлым, сильно поднявшийся после Евромайдана. Только по официальным данным его батальон потерял в Иловайском котле около полусотни бойцов. Выжившие утверждают, что потерь было гораздо больше. Сейчас отмечали шестую годовщину с момента разгрома. Увы, почтить павших на митинг-реквием и открытие «Иловайского креста» пришли лишь несколько десятков жителей Кривого Рога. Доказательством позора стали сюжеты телекомпании «Первый Криворожский». Единственный букетик гвоздик на постаменте: «Никому оно не надо…»Сейчас львовско-киевские патриоты призывают соратников — «розбіжимося по русифікованих містах», то есть, направимся в русскоязычные города, чтобы до конца извести «сепарську зраду». В Днепр привезли премьеру патриотической комедии «Східняк». Мероприятие названо первой и самой масштабной национальной премьерой ко Дню Независимости. Кинолента — набор историй о войне на Донбассе, дебют молодого режиссера Андрея Иванюка.Уроженец Прикарпатья, он был на киевском Майдане и участвовал в «АТО». «Я — еліта української нації», — скромно признается творец. Главную роль исполнил любимец бандеровской публики, ярый нацист Богдан Бенюк. По фильму герой не жалеет себя, собственным примером подымая товарищей встать горой за Украину.Презентовать новое кино прикатила практически вся съемочная группа. Днепровская премьера состоялась в одном из самых престижных кинотеатров «КиноТема». Местные СМИ отчитывались, мол, «днепряне тепло пообщались со звездными гостями, благодарили за сильную работу, задавали вопросы, делали фото на память». Однако с фотографиями вышла неприятность. Отчетливо видно, что большой зал заполняет от силы пара-тройка десятков скучающих физиономий. Причем с учетом столичных гостей. Обычные показы оказались вообще провальными.Никополь и Покров — города на юге Днепропетровщины. Вольный казачий край, рядом знаменитое махновское Гуляй-Поле. Новые хозяева Украины не жалуют память о батьке, ведь даже с натяжкой невозможно записать Нестора Ивановича в украинские националисты. Петлюру и прочих «шароварников» Махно рубил столь же лихо, как красных комиссаров и господ-офицеров.На разрекламированную премьеру «Східняка» с Богданом Бенюком в Никополе и Покрове не пришло ни одного зрителя. Снимки абсолютно пустых залов выложил в соцсети владелец местных кинотеатров Антон Гончаров. «Уважаемые ценители украинского кино — это к вам! На фотографиях ниже два зала моих кинотеатров. 184 места в Покрове, и 65 мест в Никополе.На фото время сразу после 16:30 —должен быть сеанс фильма «Східняк». День независимости, выходной. Никого! Потому, когда будете спрашивать про наши, украинские фильмы — смотрите фото. Когда будете называть меня «сепаром» за не показ, как вам кажется, киношедевра — смотрите эти фото. И перед тем, как выливать тонны дерьма на окружающих, спросите себя — а нужно ли то кино вам? Правда ли эти фильмы ваши?..", — сокрушается кинопрокатчик.«Можно до упаду трепаться по ТВ о войне до победного конца, но голосование гривной ясно показывает, что даже украинцы глубинки, исконных земель Запорожской Сечи не видят героизма в бессмысленной бойне на Донбассе. Тем более, не пойдут смотреть подобные фильмы. И вообще, наши махновцы — не бандеровцы», — так на своей странице в Facebook прокомментировал провал картины лидер украинских анархистов Вячеслав Азаров.Как бы то ни было, каждому свое. Вчера на заводской окраине, у днепропетровского Дворца культуры «Металлург» жгли книги. Микрорайонная молодежь обокрала публичную библиотеку и устроила «вогнище"-костер на Фестивальной поляне. Полиция не вмешивалась — типа кому нужны книжки на языке «страны-агрессора».До революции Днепропетровск назывался Екатеринославом. Имя вполне логичное — город основала российская императрица Екатерина Великая вместе с милым другом, светлейшим князем Потемкиным-Таврическим. 13 сентября в нынешнем Днепре намечен XV юбилейный городской Екатерининский благотворительный бал. Дресс-код Creative Black Tie: дамы платья в пол, кавалеры смокинг с бабочкой или классический костюм. Рубахи-«вышиванки» — нежелательный эксцесс. Гостей раута ждут бальные игры, праздничная лотерея, новые знакомства и изысканный фуршет.Если точнее, Екатерининский бал-2020 пройдет в зале торжественных событий элитного ресторана украинской кухни «Хутор». В далеком 2001-м именно здесь угощали Владимира Путина. Коллегу встречал Леонид Кучма. Главы государств посетили «Южмаш», возложили цветы к памятнику Александру Пушкину и хорошо отобедали. Символика событий — ровно через год после визита президента России «Хутор» сгорел, но вскоре был отстроен заново.Илья Сергеев*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.