Жители Стаханова открыли памятную доску к 100-летию старейшей футбольной команды города (ФОТО)

Жители Стаханова открыли памятную доску, посвященную 100-летию старейшей городской футбольной команды "Шахтер". Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации администрации Стаханова."По инициативе Стахановской региональной федерации футбола и при поддержке главы администрации города Сергея Жевлакова на административном здании стадиона "Победа" установлена памятная доска, посвященная 100-летию главной городской футбольной команды "Шахтер", – говорится в сообщении.В торжественной церемонии открытия доски, приуроченной ко Дню города, Дню шахтера и 85-летию стахановского движения, приняли участие заместитель главы администрации Стаханова Антон Доновой, начальник отдела молодежи и спорта Наталия Бем, общественники города, ветераны спорта.Почетное право открыть памятную доску было предоставлено заместителю главы горадминистрации и ветерану спорта, лучшему нападающему команды "Шахтер" Анатолию Есипову."Мы по праву можем гордиться теми, кто стоял у истоков зарождения первой футбольной команды нашего города и прославил свой шахтерский край. Юбилей – это всегда повод не только вспомнить минувшее, но и оценить настоящее. Наша с вами задача – сохранить память, воспитать новое поколение спортсменов и передать им не только опыт, но и дух победителей", – обратился к участникам церемонии Доновой и вручил ветеранам футбольного спорта благодарственные письма администрации Стаханова.Председатель Республиканского луганского футбольного союза Юрий Малыгин отметил, что Стаханов "может по праву гордиться своими славными именами, ветеранами, тренерами, которые прославляли эту землю, этот город великими победами"."Молодое поколение должно знать, помнить и чтить свою историю, те победы, которых добивались ветераны прошлых лет", – сказал он.В память об основателях футбольной команды "Шахтер" юные спортсмены выпустили в небо воздушные шары.По окончании церемонии состоялся футбольный матч финала кубка ЛНР, в котором сразились команды Стаханова и Брянки.01 сентября — Луганск