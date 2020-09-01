Бездомный мужчина стал жертвой сухотравного пожара в Лутугинском районе – МЧС

Бездомный мужчина стал жертвой сухотравного пожара, произошедшего в Лутугинском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Сообщение о загорании сухостоя на пустыре в районе поселка городского типа Юрьевка поступило на линию 101 в 11:30 31 августа. К прибытию пожарных огнем было охвачено около одного гектара травы.

"В ходе тушения на выгоревшем участке обнаружили тело неизвестного мужчины на вид около 50 лет, незначительно поврежденное огнем. Со слов местного участкового полиции: погибший не имел постоянного места жительства и работы, жил в чьем-то брошенном доме, перебивался сезонными заработками. Через этот пустырь ходил подрабатывать в одно из фермерских хозяйств", - рассказали в МЧС.

Загорание было ликвидировано в 12:41. Тушение осложнялось сильными порывами ветра.

"Благодаря высокому профессионализму лутугинских спасателей удалось отстоять Юрьевку - огонь остановили в 500 метрах от крайней улицы поселка", - отметили в пресс-службе.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Напомним, Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 1 по 7 сентября в Республике самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.

Пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

01 сентября — Луганск