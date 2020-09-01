Луганских пенсионеров призвали не откладывать проведение актуализации в Пенсионном фонде
Пенсионный фонд призвал получателей пенсионных выплат не откладывать прохождение актуализации данных.
Об этом сообщила и.о. председателя ведомства Татьяна Меженская.
«Сроки актуализации продлены до 31 октября текущего года, и органы Пенсионного фонда приглашают всех граждан, которые еще не прошли актуализацию, прийти в территориальные управления Пенсионного фонда ЛНР и предоставить свои данные», — сказала она.
Напомним, по состоянию на 23 июля 2020 года Пенсионный фонд провел актуализацию данных более 60% пенсионеров.
Ранее Меженская сообщала, что Правительство продлило срок проведения актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 октября. Экономика - Сегодня, 17:01 49
Об этом сообщила и.о. председателя ведомства Татьяна Меженская.
«Сроки актуализации продлены до 31 октября текущего года, и органы Пенсионного фонда приглашают всех граждан, которые еще не прошли актуализацию, прийти в территориальные управления Пенсионного фонда ЛНР и предоставить свои данные», — сказала она.
Напомним, по состоянию на 23 июля 2020 года Пенсионный фонд провел актуализацию данных более 60% пенсионеров.
Ранее Меженская сообщала, что Правительство продлило срок проведения актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 октября. Экономика - Сегодня, 17:01 49
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