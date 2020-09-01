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ЛГАКИ объявила дополнительный набор на контрактную форму обучения до 15 сентября

Sergey Сегодня, 17:3022Новости
ЛГАКИ объявила дополнительный набор на контрактную форму обучения до 15 сентября
Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского объявила дополнительный набор на контрактную форму обучения, который продлится до 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
"В соответствии с приказом Министерства образования и науки ЛНР в академии Матусовского объявляется дополнительный набор на контрактную форму обучения. Документы от претендентов на поступление по дополнительному набору принимаются до 15 сентября", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавили, что "прием студентов на бюджетную форму успешно завершен, они уже приступили к занятиям".
Ознакомиться с формой заявления и перечнем необходимых документов можно на сайте ЛГАКИ.
Проконсультироваться по вопросам поступления в вуз можно по телефонам: (072) 163 76 41, (066) 697 75 53, (0642) 93 25 09, а также по электронной почте: pk-lgaki@mail.ru.
01 сентября — Луганск

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