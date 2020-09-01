Учащиеся из ЛНР и двух регионов РФ провели конференцию "85 лет трудовой доблести и славы"

Учащиеся из ЛНР и двух регионов РФ в рамках интеграционной программы провели видеоконференцию "85 лет трудовой доблести и славы". Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.В работе конференции приняли участие обучающиеся Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев "Молодой гвардии", Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения, Курского областного центра туризма, Нижнетагильской городской станции юных туристов.Учащиеся выступили с докладами, посвященными истории и значению стахановского движения."Главным результатом ученической видеоконференции "85 лет трудовой доблести и славы" стала договоренность о ежегодном проведении встреч, приуроченных к значимым датам и событиям нашей общей истории", - отметили в Минобразования.Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года рабочий шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов установил рекорд, добыв 102 тонны угля при норме в семь тонн. Трудовое достижение горняка послужило началом для организации всесоюзного стахановского движения.5 февраля 1978 года город Кадиевка был переименован в Стаханов.01 сентября — Луганск