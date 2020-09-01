Более 1100 детей шахтеров ко Дню знаний получили рюкзаки с канцнаборами от профсоюзов ЛНР (ФОТО)

Более 1 100 детей работников угольной промышленности в начале нового учебного года получили рюкзаки с канцелярскими наборами от Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР. Об этом сообщили в общественной организации."Более 1 100 детей работников угольной промышленности-членов профсоюза накануне Дня знаний и начала нового учебного года получили в подарок от Федерации профсоюзов ЛНР рюкзаки с канцелярскими наборами", – говорится в сообщении.Председатель Краснодонской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) ЛНР Николай Работин отметил, что подарки первоклассникам стали социальной поддержкой семей работников "Краснодонугля", добавив, что "рюкзаки очень хорошего качества, поэтому детям их хватит не на один год"."Сын идет в первый класс Краснодонской городской гимназии. Ребенок верит, что в школе его ждет много интересного, в том числе приятные сюрпризы. Рюкзак с канцтоварами стал первым подарком, который сын получил, делая шаг во взрослую школьную жизнь. Верю, что он будет хорошо учиться. Хочу искренне поблагодарить профсоюз за такой отличный подарок", – рассказал работник "Краснодонугля" Владимир Шевченко.Вручая рюкзаки с наборами учебных принадлежностей первоклассникам, чьи родители являются работниками "Ровенькиантрацита", председатель Ровеньковской территориальной организации ПРУП Евгений Подоплелов поздравил будущих школьников и пожелал им хороших отметок и глубоких знаний."На маминой работе мне подарили розовый рюкзак, как я хотела. Теперь я точно буду хорошо учиться. Спасибо!" – сказала первоклассница Дарья Стеценко.Рюкзаки с канцелярскими наборами получили также первоклассники из Антрацитовского и Свердловского районов, чьи родители работают на угольных предприятиях. Кроме того, представители профсоюзов вручили подарки детям, чьи родители работают на шахте "Белореченская"."Пусть День знаний станет ярким началом удивительного пути в мир интересных открытий, больших успехов и дружеского общения", – пожелал первоклассникам председатель Луганской территориальной организации ПРУП ЛНР Владимир Мериуцану.Ранее в ФП ЛНР сообщали, что профсоюзная организация Алчевского металлургического комбината подарила рюкзаки с канцелярскими принадлежностями будущим первоклассникам, родители которых работают на предприятии.В Федерации профсоюзов также информировали, что профсоюзная организация общества с ограниченной ответственностью "Луганская телефонная компания" подарила канцелярские наборы будущим первоклассникам, чьи родители работают на предприятии.01 сентября — Луганск