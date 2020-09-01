Стахановчане открыли мемориальную доску Алексею Стаханову в школе, носящей его имя (ФОТО)

Жители Стаханова открыли мемориальную доску Алексею Стаханову на фасаде специализированной школы № 9, носящей имя легендарного шахтера. Об этом сообщил отдел внутренней политики и информации городской администрации."Торжественная церемония открытия мемориальной доски Герою Социалистического труда, шахтеру-новатору, рекордсмену угледобычи Алексею Стаханову сегодня состоялась в специализированной школе № 9, носящей его имя", – говорится в сообщении.В церемонии, которая состоялась во время праздничной линейки, посвященной Дню знаний, приняли участие депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков, представители общественных организаций города, учащиеся школы и их родители."Наш город носит имя шахтера-новатора Алексея Стаханова, его имя носит и ваша школа. Где бы мы ни были, мы всегда с гордостью говорим, что мы – жители города Стаханова, мы говорим о рекордах и трудовых подвигах наших отцов и дедов. А наши ученики являются теми, кто будет развивать наш город", – сказал Жевлаков.Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено главе администрации Стаханова и председателю городского Совета ветеранов Евгению Шумейко."Мы чтим самоотверженный труд горняков, который на протяжении многих десятков лет олицетворял шахтерский город Стаханов. А сам Алексей Стаханов был воплощением человеческого достоинства, мужества и преданности шахтерской профессии", – обратился к участникам церемонии Губарев.Шумейко напомнил, что Стаханов является единственным в мире городом, который "носит имя простого рабочего человека"."И мы гордимся этим. Очень символично, что открытие мемориальной доски состоялось 1 сентября, именно в этот день в 1935 году весь мир узнал о рекорде Алексея Стаханова", – сказал он и пожелал всем школьникам "успехов в учебе и крепкого здоровья".Напомним, в ночь с 30 на 31 августа 1935 года рабочий шахты "Центральная-Ирмино" Алексей Стаханов установил рекорд, добыв 102 тонны угля при норме в семь тонн. Трудовое достижение горняка послужило началом для организации всесоюзного стахановского движения.01 сентября — Луганск