Луганское лесоохотничье хозяйство и школа № 38 создали первое в ЛНР школьное лесничество

Луганское лесоохотничье хозяйство и городская средняя общеобразовательная школа № 38 имени маршала Климента Ворошилова создали первое в Республике школьное лесничество. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

Договор о создании школьного лесничества подписали директор школы Елена Носко и директор лесоохотничьего предприятия Леонид Баштинский.

В Минприроды пояснили, что школьное лесничество – это "добровольное объединение школьников как внеклассная форма организации работы в целях воспитания у обучающихся любви и бережного отношения к лесу и природе родного края, расширения и углубления знаний в области лесоведения, биологии, экологии, других естественных наук, формирования трудовых умений и навыков по охране, воспроизводству и эффективному использованию лесных ресурсов".

В дальнейшем школьные лесничества планируется создать при каждом лесничестве на территории Республики. Представители Минприроды совместно со специалистами Министерства образования и науки ЛНР разрабатывают методические рекомендации и программу по организации деятельности таких объединений.

"Работа по созданию школьных лесничеств строится во многом на энтузиазме, неравнодушии специалистов лесного хозяйства и образовательных учреждений к вопросам воспитания подрастающего поколения. С учетом всевозрастающего внимания к вопросам экологии, надеемся, что деятельность школьных лесничеств обретет поддержку и внимание власти, предпринимательства и общественности", - добавили в Минприроды.

01 сентября — Луганск