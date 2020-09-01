Жители Луганска простились со своим выдающимся земляком Виктором Тихоновым (ФОТО)

Луганчане простились с экс-главой Луганского областного совета, бывшим вице-премьер-министром Украины Виктором Тихоновым, который ушел из жизни 29 августа. Об этом сообщает корреспондент ЛИЦ.Панихида прошла в кафедральном Свято-Владимирском соборе Луганска. Проститься с земляком пришли несколько сотен человек – от родных и близких до коллег и соратников, а также люди, которым при жизни он помог.Сын покойного, Дмитрий Тихонов, руководитель Агентства по государственным резервам ЛНР рассказал, что его отец был очень трудолюбивым человеком, всегда содействовал нуждающимся в помощи. Таким он его запомнил с детства."Он всегда работал, всегда созидал, всегда строил, он вкладывал душу в постройки и обустройство области. И в то же время он был простым человеком – у него всегда была полная приемная людей", - отметил сын.Он рассказал, что отец тяжело переживал разрыв с родным краем в 2014 году, всегда интересовался его судьбой, "но вернуться пришлось ему уже в гробу"."Для всех это шок, это удар, и, я думаю, его всегда будут помнить по его добрым и благостным делам, – уверен Тихонов. – Он уже с 15 лет работал на заводе ОР (Октябрьской революции) и после на всех постах, несмотря на свои заслуги и ранги, даже когда был вице-премьером Украины и послом в Белоруссии, его телефоны были известны всем, они могли позвонить, и всем он помогал. Поэтому сегодня пришло очень много простых людей – просто с благодарностью"."Он был для меня не только отец, но и учитель. Я у него научился всему, что сейчас умею", - подчеркнул он.Экс-председатель Станично-Луганского районного совета, пенсионер Владимир Белоус знаком с Тихоновым с 1988 года и никогда не терял с ним "ни личных, ни рабочих контактов"."Это был человек невероятно большой души, который к людям относился по-доброму. У него была, в первую очередь, требовательность к себе, ну и, соответственно, если ты работал с ним рука об руку, то совесть не позволяла работать хуже – это очень важное такое качество отношения к делу и к людям", - рассказал он.Белоус подчеркнул, что Тихонов внес значительный вклад в развитие Луганска и Луганской области."Он отстаивал интересы Луганщины очень активно. Киевляне нас никогда не любили и не жаловали – это известно всем, а Виктор Николаевич – один из тех людей, кто всегда отстаивал интересы нашего региона. За то, что он сделал, он никогда не будет забыт, я уверен в этом!" - добавил коллега ушедшего.Директор колледжа Луганского государственного университета имени Даля Наталья Лысенко рассказала, что "знакома с Тихоновым с далекой юности"."При разных обстоятельствах приходилось общаться с ним, но при множестве его положительных качеств я хочу отметить такое, как готовность идти на компромисс и из самых сложных ситуаций находить ту, которая может устраивать разные стороны. При этом у него был стержень, своя позиция, которую он никогда не терял, - сказала она. - Я горжусь тем, что Виктор Николаевич – выпускник нашего учебного заведения, и у нас в здании висит подаренная им картина с надписью: "От Виктора Тихонова, выпускника 1965 года".Председатель наблюдательного совета предприятия "Лугансктепловоз" Виктор Быкадоров рассказал, что помнит Тихонова "еще молодым парнем, когда он пришел в цех "Лугансктепловоза" после армии"."Парень был видный, высокий, да еще и в шинели – одеться особо не во что было, так как родителей у него уже в то время не было. Был трудолюбивый, понятный для всех. В тяжелое время 90-х годов, когда пошел развал экономики, он возглавил профсоюзную организацию на заводе. Досталось ему крепко тогда, сами понимаете – зарплата падала, это тоже отразилось тогда на его здоровье, но он стойко держался. Кстати, он себя считал заводчанином до последнего времени, и я хочу сказать, что его роль высока в том, что завод выстоял. И даже когда он уже был вице-премьером, он проявлял свое бескорыстное и теплое отношение к заводу", - рассказал руководитель предприятия, добавив, что заводчане всегда помнят его и благодарны за то, что он сделал для всех.Глава администрации Луганска Манолис Пилавов поделился своими воспоминаниями о Тихонове."Мне повезло в моей политической карьере пересекаться с Виктором Николаевичем. На тот момент он уже был политическим и общественным деятелем, который имел серьезный вес в политике Украины. Мы знаем его биографию, что он дошел от простого слесаря до главы отдела по экономике крупнейшего на то время тепловозостроительного завода. И это показатель того, что человек имел огромный производственный опыт", - сказал он.Пилавов добавил, что на всех этапах своей деятельности Тихонов всегда отстаивал интересы Луганщины, "и не зря его сегодня вспоминают как первого "сепаратиста", потому что он отстаивал интересы федерализации Украины"."Я вспоминаю Виктора Николаевича как человека, который всегда был выдержан, всегда выслушает, он никогда не рубил сгоряча – всегда осмысливал и принимал решения взвешенно. И этим он всегда привлекал к себе людей и взыскал к себе уважение. И то, что его сегодня пришло помянуть так много людей, – это залог тех шагов, которые он делал всю свою жизнь ради нашей Луганщины", - добавил мэр Луганска.Похоронен Тихонов на кладбище "Острая Могила".Виктор Николаевич Тихонов родился 5 марта 1949 года в поселке городского типа Щетово Антрацитовского района Ворошиловградской области.В 1978 году окончил экономический факультет Ворошиловградского машиностроительного института, в 1999-м – Луганский институт внутренних дел, где приобрел специальность юриста.Трудовую деятельность Тихонов начал в 1965 году слесарем на производственном объединении "Ворошиловградтепловоз", затем был старшим инженером-технологом, начальником бюро, начальником управления труда и заработной платы, а в 1988 году возглавил партком предприятия.В 1990-1991 годах – первый секретарь Луганского горкома Коммунистической партии Украины. С 1990-го по 1994 год – депутат Верховного совета УССР.В 1995 году Тихонов назначен на должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации, а в 1998 году он стал председателем Луганского областного совета. На этой должности проработал до 2006 года.В марте 2010 года стал вице-премьер-министром Украины по вопросам региональной политики, а в декабре того же года назначен вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.В 2011 году в Тихонов был отправлен послом в Республику Беларусь.С ноября 2012 года – народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, избран по одномандатному мажоритарному округу № 113 в Луганске.Награжден медалью "За трудовое отличие", орденами "За заслуги" I, II и III степени, орденом Дружбы и другими наградами.01 сентября — Луганск