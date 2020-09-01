Школы Республики открыли в новом учебном году 14 кадетских классов – советник главы ЛНР

Общеобразовательные школы городов и районов Республики открыли в новом учебном году 14 кадетских классов. Об этом ЛИЦ сообщил советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.

"Руководство Республики понимает значение военно-патриотического и кадетского образования, поэтому у нас уже активно работают 2 казачьих кадетских корпуса, 18 кадетских классов. И сегодня, в начале учебного года, мы открываем 14 уже новых кадетских классов в разных городах и районах Республики – то есть сегодня у нас приступили к учебно-воспитательной работе 32 кадетских класса", - сказал он.

Юрченко напомнил, что при Министерстве образования и науки ЛНР работает отдел по кадетскому образованию и военно-патриотической работе, который разрабатывает методику преподавания в таких учебных заведениях и классах. Так, ранее при поддержке ведомства было выпущено учебное пособие "История и культура казачества на Луганщине". Также в течение года для учителей кадетских классов и кадетских корпусов специалисты Республиканского центра развития образования провели ряд тематических семинаров.

Напомним, ранее начал работать "Союз кадет ЛНР", который объединяет работу всех кадетских корпусов и кадетских классов.

Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что Министерство образования и науки ЛНР в новом учебном году планирует провести конкурс среди педагогов кадетских классов и корпусов Республики для обмена опытом между специалистами.

01 сентября — Луганск