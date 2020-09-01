Театр на Оборонной подарил школьникам в День знаний новый приключенческий спектакль (ФОТО)

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной поздравил школьников с Днем знаний премьерой сказки "Волшебник Изумрудного города". Об этом сообщили в администрации театра."Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной сегодня, 1 сентября, в первый день нового учебного года подарил школьникам Луганска премьеру музыкальной сказки "Волшебник Изумрудного города" по одноименной повести Александра Волкова", - говорится в сообщении.Премьерный спектакль посетили ученики луганской школы № 1, воспитанники Луганского детского учреждения санаторного типа "Незабудка" и Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение".По сюжету приключенческой постановки главная героиня, девочка Элли, оказывается в волшебной стране из-за урагана, и чтобы вернуться домой, совершает в компании щенка Тотошки, Железного Дровосека, Страшилы и Льва удивительное путешествие в сказочный город, где каждый из друзей надеется исполнить свою заветную мечту."Я в восторге от сказки! Яркие костюмы, красивые декорации. Больше всего мне понравился соломенный человек – Страшила! Потому что он очень смешно рассуждал, когда у него еще не было мозгов, а потом, когда поумнел, стал рассуждать совсем по-другому! Вот что значит быть умным!" – поделилась впечатлениями ученица 4-го класса Софья Довганюк.Напомним, официальное открытие 80-го театрального сезона состоится 11 сентября музыкальной историей в двух действиях "Я люблю тебя, эскадрилья!".01 сентября — Луганск