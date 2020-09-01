Лондон анонсировал массовые аресты россиян в Британии

Англичане готовят самый махровый русофобский закон. Сажать в тюрьму будут по любому поводу.По информации Financial Times, в ближайшее время Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьер-министра Соединенного Королевства) предоставит специальный закон, который сделает жизнь россиян в Британии очень некомфортной, а то и опасной. Издание FT называет это решение запоздалой реакцией на доклад Комитета по разведке и безопасности о вмешательстве Кремля в референдум по Brexit 2016 года.В докладе, который уже назвали «бомбой» и «убийственным», говорится, что правительство не видело и не искало доказательств успешного вмешательства в демократические процессы Великобритании. Якобы Москва подталкивала Лондон к выходу из ЕС через использование «ботов и троллей» в Twitter. Ирония заключается в том, что нынешний премьер-министр Борис Джонсон является сторонником жесткого Brexit.Даже поверхностный взгляд на доклад показывает, что документ, который станет основанием для британского русофобского закона, высосан из пальца. Во-первых, он по английским меркам, совсем небольшой — всего 50 страниц. Из них где-то две третьих воды, включая никому не нужные благодарности друг другу и весьма обширный список открытой литературы, а также многословное «бла-бла-бла» о том, какая Россия плохая.Во-вторых, остальная треть посвящена чему угодно, только не фактам о шпионской деятельности спецслужб РФ в Британии. Составители «бомбы» в миллионный раз повторились об отравлении Лугового и Скрипаля, о «вмешательстве России» в референдум о независимости Шотландии в 2014 году и о взломе электронной почты Демпартии США в июле 2016 года. Также привели из Сети посты на тему, что Англия стала «помойкой» для иммигрантов. Короче говоря, приезжие арабы и африканцы не только насилуют и убивают, язвили «боты и тролли», опираясь, кстати, на факты, но и хорошо живут на деньги ее Величества. То есть получают шикарные пособия, о которых у себя на родине и мечтать, не могли.В-третьих, доказательством вины русских стали «заслуживающие доверия комментарии из открытых источников». Прежде всего, сыр-бор разгорелся из-за шотландского референдума, итог которого был подвергнут сомнению «кремлевским пропагандистским каналом RT», который «выразил удивление по поводу „северокорейского“ уровня явки».Ладно, RT в принципе можно заподозрить в пристрастии, но как быть с докладом Джо Куинна и Найла Брэдли из Sott, которые привели бесспорные доказательства фальсификации Шотландского референдума.Мало кто знает, что не Навальный придумал «умное голосование». Похоже, идею он позаимствовал у шотландцев, которые 5 августа 2014 года, за 1,5 месяца до часа «Х», произвели подсчет шотландских твитов в поддержку независимости. Их оказалось 1,5 миллиона, или, в три раза больше, чем тех, кто выступил в поддержку кампании «нет» выходу из Британии. На основании этого букмекерские конторы поставили 70% против 30%, что Шотландия выйдет из состава Королевства.Но после того, как подсчет «за» и «нет» был произведен не в Эдинбурге, а в Лондоне, британцы заявили, что шотландцы захотели остаться в Королевстве донорами ненавистных им англичан. Иначе как ненормальностью это не назовешь, убеждены Джо Куинн и Найла Брэдли из Sott. Ведь участники референдума проголосовали за то, чтобы североморской нефтью и газом на общую сумму 1,5 трлн. фунтов стерлингов распоряжался Лондон, а не местные жители, которые стали бы жить намного лучше, если бы вышли из Королевства.Естественно, что в нашей стране тогда следили за шотландским референдумом, и на основании «умного голосования» от 5 августа российские эксперты и политики делали свои выводы. В частности, на тот момент врио главы Крыма Сергей Аксенов предположил, что в случае признания итогов референдума в Шотландии, ЕС просто обязан будет признать и крымский референдум.«Я просто хочу для себя понять, каким образом будет аналогичный процесс толковаться в западноевропейских странах. Нас за это пытаются публично унизить, оскорбить, закрыть нам возможность заниматься бизнесом, поэтому я хочу посмотреть, какая будет их реакция по отношению к собственным гражданам, на территории которых проходит схожая с крымскими событиями ситуация», — говорил Аксенов.Казалось бы, абсолютно нормальная точка зрения человека, который всей душой болеет за Тавриду. Но теперь, англичане называют это «вмешательством», на которое следует отреагировать жестким русофобским законом.Почему же «убийственный доклад» вытащили сегодня, хотя он был обнародован еще до избрания Бориса Джонсона на пост британского премьер-министра? Ответ прост, составители «бомбы» ничего кроме «ботов и троллей», призывающих к Brexit, за уши притянуть не смогли. Просто сейчас из Вашингтона пришла команда «гнобить русских», и англичане с радостью взяли под козырек.Уже ясно, что именно будет в английском антироссийском законе. В докладе четко намечена первая цель: «Британия стала благоприятным местом для российских олигархов и их денег, являющихся развращающей силой в британской общественной жизни». Однако российские нувориши вряд ли сильно пострадают. Оказывается, ряд членов Палаты лордов имеют деловые интересы, связанные с «друзьями» из Москвы.Так, по словам Стюарта Хоси, тамошнего депутата, лорды получают деньги из нашей страны, причем, из госкомпаний, вероятно, за покровительство.Другое дело, не столь богатые, как, к примеру, Абрамович, россияне, проживающие в Лондоне или решившие побывать в Британии по туристической визе. Их решено не жалеть. Для этого вскорости утвердят законодательство, а также график, в течение которого оно будет введено. Согласно ему, агенты МИ-5 для защиты Великобритании от шпионов враждебной иностранной державы, такой как Россия, получат самые широкие полномочия.Так, в антироссийский закон включат предложенные Национальным агентством по борьбе с преступностью поправки о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года, естественно, с самыми широкими полномочиями против россиян. Кроме того, британцы собираются блокировать любую передачу информации через интернет между Королевством и Россией. Ясно, что в первую очередь это ударит по простым пользователям, так как профессионалы легко обойдут это ограничение.Похоже, презумпция невиновности на граждан РФ в Британии распространяться не будет. Как подметили Джо Куинн и Найла Брэдли из Sott, о наблюдателях на шотландском референдуме: «Они же русские, так что (для англичан) не в счет».О том, как новый закон отразится на россиянах в реальной жизни, сообщила Би-би-си, которая в качестве примера будущих арестов привела следующую историю: «В июле 2018 года ФБР постучало в дверь квартиры в Вашингтоне, округ Колумбия. Через несколько минут молодую русскую женщину по имени Мария Бутина увели в наручниках. Она не работала тайно и не имела дела с секретной информацией. Но власти США посчитали ее угрозой».И этого оказалось достаточно, чтобы на основании закона об иностранных агентах посадить россиянку в тюрьму и выбить признательные показания. Теперь эти же варварские порядки станут нормой и в Лондоне — «они же русские, так что не в счет».Александр Ситнико