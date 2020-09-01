Синоптики прогнозируют днем 2 сентября в ЛНР до 36 градусов жары

Температура воздуха в ЛНР 2 сентября будет колебаться от 16 градусов выше нуля ночью до 36 градусов жары днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 1 сентября до 21:00 2 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 31-36 градусов жары", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 34-36 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 19-21 градус ночью и 33-35 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 18-20 градусов тепла ночью до плюс 34-36 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 2 сентября метеорологи отмечали в 1961 году – плюс 2,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 35,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 2 сентября – 05:09, время захода – 19:34. Продолжительность светового дня составит 14 часов 35 минут.

По предварительному прогнозу, 3-4 сентября сохранится жаркая и ветреная погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления.

01 сентября — Луганск