С полуночи 28 августа и до 28 сентября на Украине действуют новые правила пересечения линии разграничения.

Об этом со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины 31 августа сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту».Лица, пересекающие линию разграничения, обязаны: проходить самоизоляцию с мобильным приложением «Действуй дома», которое необходимо установить и активировать.В случае, если установить приложение нет возможности, человек должен пройти обсервацию; устанавливать приложение должен каждый, кому уже исполнилось 12 лет и кто направляется в сторону Украины, в том числе поступающие образовательных центров «Донбасс-Украина» и лица, их сопровождающие.Исключения касается только работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.Иностранцы и лица без гражданства при пересечении линии разграничения (в любом направлении) обязаны иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий на срок пребывания в Украине.Полис (свидетельство, сертификат) должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, у которой есть представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией-партнёром на территории Украины (ассистанс).Правила обсервации:— Пребывание в обсерваторах бесплатное — кроме питания.— Люди, находящиеся в обсерваторах, могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещённых к хранению) и обязаны придерживаться правил, установленных администрацией места обсервации.— Транспортировка от места обсервации к месту проживания осуществляется за собственные средства людей.— Пребывание в обсерваторах иностранцев и лиц без гражданства (кроме иностранцев, лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, и лиц, которые признаны беженцами или лиц, которые нуждаются в дополнительной защите) оплачивается страховщиком согласно полису (свидетельству, сертификату) страхования расходов, связанных с обсервацией, или такими лицами самостоятельно.Самоизоляция или обсервация в связи с пересечением линии разграничения прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, проведённого после пересечения КПВВ.Новости Региона - Сегодня, 20:15 264