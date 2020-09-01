Один из отделов Пенсионного фонда Украины закрыли в Луганской области на карантин из-за вспышки COVID-19



Услуги по пенсионному обеспечению можно получить на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в том числе подать документы на автоматическое назначение пенсии. Кроме того, работает «горячая» телефонная линия 093 962 69 00.

«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО «Укрпочта», пенсии доставят почтальоны домой», - сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 20:00 213 Меловской отдел Пенсионного фонда Украины закрыт на карантин до 9 сентября в связи с тем, что у нескольких работников подтвердился положительный результат на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Меловской райгосадминистрации.Услуги по пенсионному обеспечению можно получить на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, в том числе подать документы на автоматическое назначение пенсии. Кроме того, работает «горячая» телефонная линия 093 962 69 00.«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО «Укрпочта», пенсии доставят почтальоны домой», - сказано в сообщении. Новости Региона - Сегодня, 20:00 213

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