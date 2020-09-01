Пожарный пострадал в результате взрыва во время тушения пожара в Луганской области
В Луганской области пострадал спасатель результате взрыва неизвестного предмета во время тушения пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
«1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного ВОП, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части», — сказано в сообщении.
Отмечается, что спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет. Новости Региона - Сегодня, 19:59 129
«1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного ВОП, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части», — сказано в сообщении.
Отмечается, что спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет. Новости Региона - Сегодня, 19:59 129
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