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Пожарный пострадал в результате взрыва во время тушения пожара в Луганской области

robot Сегодня, 20:450Новости
Пожарный пострадал в результате взрыва во время тушения пожара в Луганской области
В Луганской области пострадал спасатель результате взрыва неизвестного предмета во время тушения пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
«1 сентября в ходе тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного ВОП, в результате чего получил ранения старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части», — сказано в сообщении.
Отмечается, что спасателя госпитализировали в больницу. Угрозы жизни нет. Новости Региона - Сегодня, 19:59 129

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