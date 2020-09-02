Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны

Фото: © Виталий Белоусов / РИА НовостиМинистерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию окончания Второй мировой войны, передает RT.Так, на сайте ведомства открылся новый мультимедийный раздел «Закономерный финал», который содержит исторические документы из фондов Центрального архива министерства, рассказывающие о завершающем этапе Второй мировой войны.Как отметили в Минобороны, решающий вклад в победу над общемировым врагом внесла Красная армия, проведя на Дальнем Востоке три завершающие крупные операции: Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.У посетителей интернет-портала есть возможность узнать детали этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий.В соответствующем разделе также можно найти фотографии времён Советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945 год.