Российские сенаторы оценили слова Тихановской о Крыме

Фото: РИА НовостиРоссийские сенаторы в комментарии изданию РБК оценили слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма, передает РИА Новости.Ранее в интервью литовскому порталу она заявила, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. Крым, как считает Тихановская, юридически принадлежит Украине, а фактически — он российский.Тихановская, по словам Сергея Цекова добьется успеха на политической арене в качестве человека, пытающегося усидеть на двух стульях. При этом, сенатор подчеркнул, что она, как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым де-юре и де-факто российский, а также что "Крым оказался оказался в составе Украины несправедливо". При этом сенатор также подчеркнул, что крымчане всегда стремились в Россию.Еще один сенатор Ольга Ковитиди выразила мнение, что Тихановская лукавит. Она объяснила это тем, что экс-кандидат в президенты Белоруссии хочет замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями.Ковитиди подчеркнула, что к расколу общества в Белоруссии ведет не крымский вопрос, а внутренние проблемы Белоруссии, которые, по словам сенатора, "заокеанские режиссеры цветных революций перевели во внешнеполитическую плоскость".Кроме того, сенатор отметила, что вопрос о правомерности присоединения Крыма является тестом для политиков на политическую независимость, а также на приверженность демократическим принципам. По ее мнению, Тихановская не смогла пройти этот тест.