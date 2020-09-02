С 7 сентября Греция открывает границу для российских граждан

Фото: globallookpress.comГреция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и наличии ваучера на отель, об этом говорится в правительственном решении, которое будет действовать две недели, передает РИА Новости.Постановление "Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" опубликовано в официальном правительственном вестнике.С 1 июля все аэропорты Греции начали принимать рейсы из-за границы, однако Россия не входила в список стран, из которых разрешен въезд.Постановление действует с 00:01 часов (время совпадает с московским) 7 сентября до 23:59 часов 21 сентября.До 500 граждан России в неделю смогут въезжать в Грецию исключительно воздушным путем через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных."Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку. В случае нарушения этого обязательства они несут обязанность репатриировать пассажира за свой счет", - говорится в постановлении.Граждане также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.