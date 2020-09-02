Технологический прорыв России оплатит Америка



«После того, как Вашингтон включил нас в список организаций (угрожающих национальной безопасности), мы перевели наши инвестиции из США в Россию, увеличили капиталовложения в эту страну, расширили коллектив российских ученых и повысили им зарплату», – цитирует его газета South China Morning Post.



«Huawei на американском рынке каждый год зарабатывал около 100 млрд долларов. Если бы не санкции, то были ожидания роста еще на 30 млрд долларов», – замечает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Компанию полностью выжили из США. Началась травля в Европе. В этой ситуации компания вынуждена искать союзника, чтобы не остаться только в границах Китая», – считает Тимофеев.

«Однако создание центра исследований и разработок Huawei в России сравнимо в IT-сфере с открытием нового Сколково. Здесь может идти речь как о разработке полупроводников, так и систем связи нового поколения. Совершенно не секрет, что китайские компании в первую очередь используют интеллектуальный потенциал любой территории, где открывают свои представительства. Так же будет и в России – у наших специалистов появляется возможность реализовать себя на площадках китайской компании, получить достойно оплачиваемую работу у одного из лидеров рынка», – отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«В любом случае приход такой компании означает для России определенный прорыв в технологическом секторе. Это большой плюс в плане цифровизации экономики, создания прорывных технологий и открытия серьезной базы для перехода в новый технологический уклад. Это также обеспечит рост средних зарплат в IT-секторе и увеличит уплачиваемые налоги в бюджет», – считает Деев.

Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты.Американские санкции против китайского гиганта Huawei вынуждают его покинуть США. Как оказалось, в выигрыше от этого будет Россия и российский IT-сектор. Компания Huawei увеличила капиталовложения в Россию в условиях санкций Вашингтона в отношении китайской телекоммуникационной компании, заявил ее основатель Жэнь Чжэнфэй.В мае 2019 года Вашингтон включил Huawei в санкционные списки в связи с угрозой национальной безопасности. Америка обвиняет китайскую компанию в промышленном шпионаже и краже технологий. Недавно Дональд Трамп исключил возвращение Huawei на американский рынок.В прошлом году китайской компании было запрещено использовать сервисы Google, недавно – и процессоры Kirin. А с 14 сентября новые санкции полностью ограничат доступ компании к американским разработкам и технологиям и запретят сотрудничать с компаниями из США.Еще в апреле компания отчиталась, что обогнала Samsung по продажам на 2%. Однако теперь ей пророчат печальную судьбу.Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо ожидает, что в худшем случае из-за новых санкций Huawei придется совсем исчезнуть с рынка. Более оптимистичный прогноз – доля китайского гиганта на мировом рынке сильно сократится. Huawei придется экономить для покрытия всех убытков, что приведет к замене компонентов устройств на более дешевые, прогнозирует аналитик. Освободившееся место займут конкуренты компании – Apple, Oppo, Vivo и Xiaomi.Жэнь Чжэнфэй говорит, что «некоторые американские политики хотели бы смерти Huawei». Однако компания собирается выжить, несмотря ни на что, и помогут ей в этом российские «мозги».Huawei планирует закрыть центр исследований и разработок в США и открыть подобный центр в России. Компания собирается инвестировать в R&D, то есть в исследования и разработки, на территории России, уточняют источники «Ведомостей». Подобные R&D-центры уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Минске. Сейчас в них работает около 900 человек, но в планах их значительное расширение. До 2024 года компания собирается нанять еще 1000 человек для работы на российской территории.Размер возможных инвестиций в Россию пока не озвучен.По разным прогнозам, до 2025 года инвестиции в сети нового поколения России и СНГ могут составить 30 млрд долларов, и при активизации работы на рынке со стороны китайской компании ее доля в проектах, особенно в странах ЕАЭС, может достичь 20–25%, указывает Деев. Скорее всего, Huawei захочет создать совместное предприятие на территории России, не исключает он.Главное, предупреждает эксперт, чтобы российские подразделения Huawei не превратились в своеобразные «пылесосы», которые будут собирать все лучшее в плане интеллектуальных разработок российских специалистов с минимальной материальной отдачей для нашей страны. Это уже вопрос регулирования взаимоотношений китайской компании и российского Кабмина – необходимо взаимное соблюдение интересов и взаимное развитие для достижения поставленных целей.Ольга Самофалова