Жители Лутугинщины почтили память земляков, погибших в результате агрессии ВСУ (ФОТО)

Жители Лутугинщины в шестую годовщину освобождения района от киевских силовиков почтили память земляков, погибших в результате украинской агрессии. Об этом сообщили в районной администрации."Жители Лутугинщины почтили память погибших родных и близких по случаю шестой годовщины освобождения Лутугинского района от оккупации ВСУ", - говорится в сообщении.В митинге у мемориала "Книга памяти" приняли участие глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь и его заместители, депутаты Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов, Владимир Санкин, Андрей Тамбовцев, представители общественных организаций, военнослужащие, неравнодушные жители и гости Лутугино."44 дня оккупации, которые здесь были, они навсегда изменили нас и навсегда изменили наше отношение к Украине – той, которая когда-то была для нас Родиной. Мы всегда будем помнить имена тех мирных жителей, которые погибли, и тех ополченцев, которые защищали нашу землю. Это близкие, знакомые, родные люди, которых сегодня нет с нами. Эта боль никогда не утихнет, и наш гражданский долг и святая обязанность – помнить их. Вечная память погибшим и слава живым защитникам Республики!" – сказал глава райадминистрации.Затем к присутствующим обратился первый заместитель председателя Народного Совета ЛНР Дмитрий Хорошилов."Сегодня праздник со слезами на глазах, потому что наш народ смог отстоять свою землю, смог очистить ее от фашизма. Дорогой ценой далась эта победа. Разрушенное жилье, погибшие мирные жители и ополченцы. Никогда не нужно забывать эти уроки истории, которые оставляют такие большие шрамы в нашей памяти. Мы обязаны об этом помнить!" – сказал он.Заместитель председателя Молодежного совета при администрации Лутугинского района Антон Хуторской отметил, что "твердый характер жителей нашей шахтерской земли позволил пережить это нелегкое время"."За возможность сейчас жить под мирным небом хотелось бы сказать от всего молодого поколения Лутугинщины слова благодарности всем защитникам, которые и сейчас защищают рубежи нашей Республики, а жителям нашего района – мирного неба, счастья и благополучия", - добавил он.Заупокойную панихиду по всем убиенным совершил клирик собора Трех Святителей архимандрит Петр.Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших героев-ополченцев, друзей и близких, всех безвинно погибших в войне, а затем возложили цветы к памятному знаку.Кроме того, руководитель района и представители администрации возложили цветы к мемориальным доскам защитникам Лутугинщины в Лутугино и в населенных пунктах района, а учащиеся общеобразовательных учреждений торжественно заступили на Вахту памяти.02 сентября — Луганск