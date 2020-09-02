Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.09.2020

«В 06:15 севернее населенного пункта Чермалык зафиксирован подрыв комбайна на неустановленном взрывном устройстве», — сказано в сообщении.

«С прошлого заседания, с 18 августа, вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим тишины, тяжелое вооружение не применялось, жертв среди гражданского населения и последствий для жилого фонда и инфраструктуры не зафиксировано, — цитирует слова Никонорова представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). — С 18 августа установлено 14 фактов проведения инженерных работ на позициях вооруженных формирований Украины и 107 полетов беспилотников украинской армии, из которых 35 осуществлялась с пересечением линии соприкосновения».

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 01.09.202009:50Наблюдатели представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня утром сообщили о подрыве комбайна на подконтрольной Украине территории в районе села Чермалык под Волновахой.09:00Об этом сообщил официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров.Никоноров также подчеркнул, что согласно данным представительства ДНР в СЦКК, ежедневно наблюдается проведение инженерных работ вооруженными формированиями Украины и полеты БПЛА вдоль линии соприкосновения.