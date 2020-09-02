Донбасс. Оперативная лента военных событий 02.09.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 01.09.2020
09:50 СЦКК сообщил о подрыве комбайна в районе линии разграничения под Волновахой
Наблюдатели представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня утром сообщили о подрыве комбайна на подконтрольной Украине территории в районе села Чермалык под Волновахой.
«В 06:15 севернее населенного пункта Чермалык зафиксирован подрыв комбайна на неустановленном взрывном устройстве», — сказано в сообщении.
09:00 ВСУ с прошлой видеоконференции подгруппы по безопасности (18 августа) шесть раз обстреляли территорию ДНР в нарушение дополнительных мер контроля и усиления режима прекращения огня.
Об этом сообщил официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров.
«С прошлого заседания, с 18 августа, вооруженные формирования Украины шесть раз нарушили режим тишины, тяжелое вооружение не применялось, жертв среди гражданского населения и последствий для жилого фонда и инфраструктуры не зафиксировано, — цитирует слова Никонорова представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). — С 18 августа установлено 14 фактов проведения инженерных работ на позициях вооруженных формирований Украины и 107 полетов беспилотников украинской армии, из которых 35 осуществлялась с пересечением линии соприкосновения».
Никоноров также подчеркнул, что согласно данным представительства ДНР в СЦКК, ежедневно наблюдается проведение инженерных работ вооруженными формированиями Украины и полеты БПЛА вдоль линии соприкосновения.
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