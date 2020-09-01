Украинский пожарный погиб, подорвавшись на установленной ВСУ мине – Народная милиция

Один украинский пожарный погиб, еще два получили ранения, подорвавшись на установленных киевскими силовиками минах в ходе борьбы с огнем на окраине Станицы Луганской. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"По указанию командира батальона 25-й бригады подполковника Панского его подчиненными был заминирован участок местности, вплотную прилегающий к жилым кварталам Станицы Луганской. Результатом выполнения преступного приказа стала гибель одного и ранения различной степени (тяжести) двух пожарных из состава расчета, прибывшего для тушения пожара на окраине населенного пункта и подорвавшегося на противопехотной осколочной мине", - сообщил Мазейнин.

Он рассказал, что попытки главы районной администрации Юрия Золкина связаться с командованием 25-й бригады для выяснения ситуации результатов не принесли.

"В настоящий момент разбирательство по данному факту проводит начальник штаба соединения подполковник Качан, комбриг (полковник Олег) Зенченко и начальник инженерной службы с формулярами минных полей находятся в штабе ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" с докладом о состоянии минной обстановки в зоне ответственности бригады", - уточнил представитель оборонного ведомства Республики.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

02 сентября — Луганск