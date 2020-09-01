ВСУ перенесли ротацию бригады из зоны "ООС" из-за вспышки COVID-19 – Народная милиция

ВСУ перенесли ротацию одной из своих бригад из зоны "операции объединенных сил" ("ООС") в связи с ростом количества военнослужащих, заболевших коронавирусом. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Он отметил, что "стабильное ухудшение" эпидемиологической обстановки на Украине ставит под угрозу процесс ротации подразделений ВСУ, находящихся в зоне "ООС".

"Так, в связи ростом в рядах 80-й бригады количества военнослужащих, заболевших коронавирусной инфекцией, на неопределенный срок перенесено убытие из зоны "ООС" подразделений 25-й бригады", - рассказал Мазейкин.

Ранее офицер пресс-службы сообщал, что антисанитария привела к росту заболеваемости коронавирусом в ВСУ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 25,5 млн, из них более 852 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 692 случая заражения коронавирусом.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

02 сентября — Луганск