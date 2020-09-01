Зеленский на вертолете с харьковским губернатором осмотрел дорогу на Донбасс



Как сообщили в Офисе президента, по состоянию на 1 сентября уложены 200 км верхнего слоя дорожного покрытия на дорогах государственного значения и 76 км — на дорогах местного значения.

Завершаются ремонтные работы на четырех объектах-долгостроях. Это участок трассы М-03 Киев — Харьков — Довжанский (от окружной вокруг г. Харькова до границы с Донецкой областью). Протяженность дороги в пределах Харьковской области составляет 130 км, в 2020 году будет обновлено 85 км автодороги, а в целом по стране — более 300 км.

Также продолжаются работы на участке трассы Н-26 Чугуев — Меловое (от г. Чугуева до границы с Луганской областью). В планах на 2020 год — обновить 68,4 км автодороги. С учетом ремонтов прошлых лет и текущего дорога будет полностью восстановлена.

«Важно, что эта дорога идет в Донбасс, там, где у нас временно неподконтрольные нам территории. Это даже символично — строить дороги, которые объединяют», — сказал Владимир Зеленский.

Также продолжается ремонт участка трассы Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград (от г. Мерефы до границы с Днепропетровской областью). Протяженность автодороги в регионе — 132 км. В этом году уложено 60,7 км верхнего слоя покрытия из асфальтобетона.

На участке трассы Т-21-04 Харьков — Волчанск — контрольно-пропускной пункт «Чугуновка» планируется обновить 23,2 км дороги. Работы начинают в сентябре. Также в Харьковской области предполагается восстановление 12 мостов, на четырех из них уже начаты работы. Новости Харькова - Сегодня, 14:15 16 Президент Владимир Зеленский вместе с председателем ХОГА Алексеем Кучером осмотрели с вертолета ход реконструкции дорог Харьковской области.Как сообщили в Офисе президента, по состоянию на 1 сентября уложены 200 км верхнего слоя дорожного покрытия на дорогах государственного значения и 76 км — на дорогах местного значения.Завершаются ремонтные работы на четырех объектах-долгостроях. Это участок трассы М-03 Киев — Харьков — Довжанский (от окружной вокруг г. Харькова до границы с Донецкой областью). Протяженность дороги в пределах Харьковской области составляет 130 км, в 2020 году будет обновлено 85 км автодороги, а в целом по стране — более 300 км.Также продолжаются работы на участке трассы Н-26 Чугуев — Меловое (от г. Чугуева до границы с Луганской областью). В планах на 2020 год — обновить 68,4 км автодороги. С учетом ремонтов прошлых лет и текущего дорога будет полностью восстановлена.«Важно, что эта дорога идет в Донбасс, там, где у нас временно неподконтрольные нам территории. Это даже символично — строить дороги, которые объединяют», — сказал Владимир Зеленский.Также продолжается ремонт участка трассы Р-51 Мерефа — Лозовая — Павлоград (от г. Мерефы до границы с Днепропетровской областью). Протяженность автодороги в регионе — 132 км. В этом году уложено 60,7 км верхнего слоя покрытия из асфальтобетона.На участке трассы Т-21-04 Харьков — Волчанск — контрольно-пропускной пункт «Чугуновка» планируется обновить 23,2 км дороги. Работы начинают в сентябре. Также в Харьковской области предполагается восстановление 12 мостов, на четырех из них уже начаты работы. Новости Харькова - Сегодня, 14:15 16

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