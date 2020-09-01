В Луганске объявили штормовое предупреждение: усиление ветра до шквалистого
Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами по территории региона днем 2 сентября.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС.
«Днем 2 сентября местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 14:06 50
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС.
«Днем 2 сентября местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 14:06 50
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