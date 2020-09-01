В Лисичанскводоканале новый директор
1 сентября сотрудникам КП «Лисичанскводоканал» был представлен новый руководитель. Им стал Юрий Евтушенко, который занимал аналогичную должность в Славянске (Донецкая область).
В данной сфере Евтушенко проработал более 30 лет, передает Восточный вариант со ссылкой на Час Пик.
Новый директор заверил, что знает свою работу и наведет порядок на предприятии, а также рассказал о приоритетах развития.
«Главная задача любого водоканала — это качество оказания услуги водоснабжения и водоотведения, прежде всего... Я не волшебник, я сам ничего не сделаю. Должен быть коллектив и команда», — утверждает Евтушенко.
Он пообещал лично приложить все усилия, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, и призвал меньше разговаривать и больше действовать.
Глава ВГА Лисичанска Александр Заика во время представления нового руководителя водоканала отметил, что Евтушенко уже ознакомлен с ситуацией: ему известно как про долги по зарплатам, так и про долги за электроснабжение.
«Поверьте мне, у человека сердце очень болит. Человек изучил ту обстановку, которая есть в нашем городе», — сообщил он.
По словам главы ВГА, на следующей неделе он совместно с Евтушенко выступят и расскажут, с чего будет начата работа по водоканалу. Он подчеркнул, что средства выделяются. В частности, на «Лисичанскводоканал» выделяется около 73 млн гривен.
Массовых увольнений сотрудников водоканала пока не будет. В первое время новый директор будет смотреть, кто и как работает, а уже потом сделает вывод.
Заика упомянул о непонятной ситуации со счетами, на которые жители города должны платить за воду: все счета были закрыты и обнулены. По его словам, имеет место саботаж со стороны бывших сотрудников.
Однако теперь ситуация, как он заверил, исправится. Новости Региона - Сегодня, 14:01 24
В данной сфере Евтушенко проработал более 30 лет, передает Восточный вариант со ссылкой на Час Пик.
Новый директор заверил, что знает свою работу и наведет порядок на предприятии, а также рассказал о приоритетах развития.
«Главная задача любого водоканала — это качество оказания услуги водоснабжения и водоотведения, прежде всего... Я не волшебник, я сам ничего не сделаю. Должен быть коллектив и команда», — утверждает Евтушенко.
Он пообещал лично приложить все усилия, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, и призвал меньше разговаривать и больше действовать.
Глава ВГА Лисичанска Александр Заика во время представления нового руководителя водоканала отметил, что Евтушенко уже ознакомлен с ситуацией: ему известно как про долги по зарплатам, так и про долги за электроснабжение.
«Поверьте мне, у человека сердце очень болит. Человек изучил ту обстановку, которая есть в нашем городе», — сообщил он.
По словам главы ВГА, на следующей неделе он совместно с Евтушенко выступят и расскажут, с чего будет начата работа по водоканалу. Он подчеркнул, что средства выделяются. В частности, на «Лисичанскводоканал» выделяется около 73 млн гривен.
Массовых увольнений сотрудников водоканала пока не будет. В первое время новый директор будет смотреть, кто и как работает, а уже потом сделает вывод.
Заика упомянул о непонятной ситуации со счетами, на которые жители города должны платить за воду: все счета были закрыты и обнулены. По его словам, имеет место саботаж со стороны бывших сотрудников.
Однако теперь ситуация, как он заверил, исправится. Новости Региона - Сегодня, 14:01 24
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