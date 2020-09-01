Лавров: в Белоруссии работают 200 натренированных на Украине экстремистов

"Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и "трезубец Степана Бандеры", есть и "С14", есть национальный корпус, есть Правый сектор* (запрещен в РФ). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии", - сказал Лавров.

Фото: © РИА Новости / Алексей НикольскийРоссия обладает подтвержденными сведениями о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с территории Украины, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости."На Украине есть лагеря по подготовке таких экстремистов. По нашим данным, в Волынской области, в Днепропетровской области... По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.*Запрещенная в РФ экстремистская организация