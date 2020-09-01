Пьяные бойцы ВСУ сожгли блиндаж с оружием, один попал в больницу – Народная милиция

Возникший по вине пьяных киевских силовиков пожар в блиндаже привел к уничтожению имущества и штатного вооружения, а также к госпитализации одного из военнослужащих. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

"После употребления спиртных напитков, приуроченного к годовщине со дня образования 30-й бригады ВСУ, на взводном опорном пункте батальона в районе Новотошковского в результате неосторожного обращения с огнем загорелся блиндаж, в котором было уничтожено имущество и штатное вооружение – четыре автомата и боекомплект к ним. Кроме того, 30% ожогов тела получил один военнослужащий, который был доставлен в больницу Северодонецка", – рассказал он.

Мазейкин добавил, что "также интерес вызывает факт присутствия на данном мероприятии главного старшины соединения Левицкого, который после начала пожара спешно покинул позиции".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

02 сентября — Луганск