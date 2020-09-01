Брянковчане провели митинг в честь 77-й годовщины освобождения города от фашистов (ФОТО)

Жители Брянки провели митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил отдел внутренней политики горадминистрации."2 сентября у мемориала "Землякам нашим, за Родину павшим…" состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Брянки от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.В мероприятии приняли участие руководство города, представители предприятий, учреждений и организаций, школьники и студенты, активисты ветеранской организации и Брянковского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине".Открывая торжественный митинг, глава администрации Брянки Николай Моргунов обратился со словами благодарности к присутствующим ветеранам Великой Отечественной войны."Сегодня Брянка отмечает 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Более 14 месяцев длилась немецко-фашистская оккупация, и ни на один день не затихало сопротивление врагу. За время оккупации Брянки фашисты уничтожили свыше одной тысячи человек, пять тысяч человек были насильно вывезены на рабский труд в Германию", - сказал он.Моргунов напомнил, что 2 сентября 1943 года в ходе Донбасской операции Брянка была освобождена частями 315-й стрелковой дивизии."Около 600 воинов, павших при обороне и освобождении города от фашистских захватчиков, покоятся в 10 братских могилах. Наиболее крупные захоронения расположены в поселках Вергулевке – 221 человек и Анновке – 188 человек. Мы свято чтим память погибших защитников Отечества", - добавил градоначальник.Он напомнил, что в феврале текущего года на антифашистском форуме "Верим в Донбасс" было принято обязательство увековечить имя каждого героя-брянковчанина в рамках акции памяти "Брянка. Лица Победы"."Первые шесть стендов с портретами наших близких уже установлены. Акция продолжается. Она будет длинной, как наша память о войне. Здесь же будут увековечены лица ребят, павших в борьбе с современным фашизмом, ребят – защитников Донбасса! Мы обязаны сохранить правду об освободительной войне Луганского края!" – подчеркнул Моргунов.Председатель городской ветеранской организации Людмила Герасимова отметила, что день освобождения от немецко-фашистских захватчиков свято чтим брянковчанами."Это наше 9 мая. Со слезами на глазах, с надеждой и верой в будущее", - сказала онаУчастники митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили венки и цветы к подножию мемориала.В этот день во всех учебных учреждениях города прошли уроки мужества в честь памятной даты.02 сентября — Луганск