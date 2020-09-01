Прокуратура ФРГ не сочла дело Навального "особым случаем"

"Федеральная прокуратура регулярно информирует общественность о своих процедурах расследования в случае арестов и обвинительных заключений, а также о широкомасштабных поисковых мерах. Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом", — говорится в ответе ведомства на запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального.

Фото: РИА НовостиДело Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают "особым случаем", не анонсируют начало разбирательств по нему, говорится в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.Ранее Генпрокуратура России сообщила об обращении к германской стороне с запросом об оказании правовой помощи в расследовании по делу Навального. В частности, речь идет о предоставлении исследований, предварительных диагнозов. В Минюсте ФРГ подтвердили получение от России запроса о правовой помощи в связи с данным делом, сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.Как говорится в ответе ведомства, "федеральная прокуратура информирует общественность о своей деятельности в сфере уголовного преследования после взвешивания всех соответствующих аспектов". В частности, "принимаются во внимание информационные запросы прессы, с одной стороны, и личные права пострадавших, а также возможная угроза процессу расследования".В связи с данным положением в федеральной прокуратуре заявили, что не могут "предоставить никакой информации" по запросу РИА Новости.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить". В МИД России сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, Российская Федерация выступает за тщательное расследование случившегося.Источник