За сутки зафиксировали 2 495 новых случаев COVID-19 на Украине
В Украине за сутки зафиксировали 2 495 новых случаев COVID-19, всего — 125 798.
Об этом сообщает Телеграмм-канал МОЗ.
Так, выздоровели — 58817 (+1015), летальных случаев — 2656 (+51)
Ситуация по областям:
Винницкая обл — 4109 (+65)
Волынская обл — 5589 (+66)
Днепропетровская обл — 2454 (+56)
Донецкая обл — 1505 (+57)
Житомирская обл — 3442 (60)
Закарпатская обл — 7697 (+97)
Запорожская обл — 1657 (+30)
Ивано-Франковская обл — 9522 (+174)
Кировоградская обл — 826 (10)
г. Киев — 13878 (+332)
Киевская обл — 5842 (+87)
Львовская обл — 14907 (+204)
Луганская обл — 346 (+26)
Николаевская обл — 1320 (+36)
Одесская обл — 7697 (+203)
Полтавская обл — 832 (24)
Ровенская обл — 9396 (+127)
Сумская обл — 1571 (+39)
Тернопольская обл — 6395 (+201)
Харьковская обл — 9640 (+302)
Херсонская обл — 424 (24)
Хмельницкая обл — 2630 (+111)
Черновицкая обл — 10487 (+67)
Черкасская обл — 1642 (+48)
Черниговская обл — 1990 (+49) Новости Украины - Сегодня, 14:14 231
Об этом сообщает Телеграмм-канал МОЗ.
Так, выздоровели — 58817 (+1015), летальных случаев — 2656 (+51)
Ситуация по областям:
Винницкая обл — 4109 (+65)
Волынская обл — 5589 (+66)
Днепропетровская обл — 2454 (+56)
Донецкая обл — 1505 (+57)
Житомирская обл — 3442 (60)
Закарпатская обл — 7697 (+97)
Запорожская обл — 1657 (+30)
Ивано-Франковская обл — 9522 (+174)
Кировоградская обл — 826 (10)
г. Киев — 13878 (+332)
Киевская обл — 5842 (+87)
Львовская обл — 14907 (+204)
Луганская обл — 346 (+26)
Николаевская обл — 1320 (+36)
Одесская обл — 7697 (+203)
Полтавская обл — 832 (24)
Ровенская обл — 9396 (+127)
Сумская обл — 1571 (+39)
Тернопольская обл — 6395 (+201)
Харьковская обл — 9640 (+302)
Херсонская обл — 424 (24)
Хмельницкая обл — 2630 (+111)
Черновицкая обл — 10487 (+67)
Черкасская обл — 1642 (+48)
Черниговская обл — 1990 (+49) Новости Украины - Сегодня, 14:14 231
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