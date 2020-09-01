Стахановчане почтили память дважды Героя Советского Союза Михайличенко в день его столетия (ФОТО)

Жители Стаханова и Алмазной почтили память легендарного земляка, военного летчика, дважды Героя Советского Союза Ивана Михайличенко в день его столетнего юбилея. Об этом сообщили в отделе внутренней политики и информации администрации Стаханова."2 сентября в Алмазной состоялся митинг, посвященный столетию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, аса авиации, выдающегося земляка Ивана Харлампиевича Михайличенко. Мероприятие прошло во дворе средней школы № 1, носящей имя героя", – говорится в сообщении.Почтить память Михайличенко пришли депутат Народного Совета ЛНР Андрей Губарев, председатель профсоюзной организации общества с ограниченной ответственностью "Луганская телефонная компания", председатель комиссии по общественному контролю, территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты (ОП) ЛНР Наталья Приймак, председатель стахановского городского совета ветеранов Евгений Шумейко, член ОП ЛНР, руководитель Совета женщин при администрации Стаханова Людмила Луганская, общественники, учащиеся школ Алмазной. Почетным гостем мероприятия стала сестра Михайличенко Любовь Харлампиевна."Очень важно сохранять память о героях Великой Отечественной войны, истинных защитниках Родины, патриотах, каким был Иван Михайличенко. Именно на таких примерах необходимо воспитывать молодежь, прививать ей любовь к родному краю", – обратился к собравшимся Губарев.Приймак отметила, что "каждый подвиг заслуживает уважения, а тем более тот, который ежечасно, ежедневно совершали наши отцы и деды, защищая родную землю от фашистских захватчиков", и от имени профсоюзной организации "Луганской телефонной компании" вручила сестре Михайличенко памятные подарки.Главный хранитель Стахановского историко-художественного музея Алла Бражко рассказала собравшимся о жизненном пути героя и его подвигах в годы Великой Отечественной войны.Директор средней школы № 1 имени Михайличенко Татьяна Лазаренко подчеркнула, что "жители Алмазной гордятся своим земляком, свято хранят память о нем и его подвигах, на его примере воспитывается молодое поколение".В завершение митинга его участники почтили память героя минутой молчания и возложили к бюсту легендарного летчика живые цветы.Напомним, в декабре 2019 года жители Алмазной открыли мемориальную доску дважды Герою Советского Союза Ивану Михайличенко.Иван Харлампиевич Михайличенко родился 2 сентября 1920 года на станции Алмазная. Окончив восемь классов и горнопромышленное училище, с 1936 года работал электрослесарем на шахтах имени Ильича и 3/3-бис. Одновременно обучался в Кадиевском аэроклубе, в 1940 году был направлен в Ворошиловградскую школу пилотов-штурманов имени Пролетариата Донбасса, которую успешно окончил в 1943-м.В составе 667-й гвардейского штурмового авиационного Кировоградско-Сандомирский полка 292-й штурмовой авиационной дивизии сражался на Курской дуге. Воевал на Юго-Западном, Воронежском, Первом и Втором Украинских фронтах. Совершил 179 боевых вылетов.Указом Президиума Верховного Совета СССР в июле 1944 года старшему лейтенанту Михайличенко присвоено звание Героя Советского Союза, а в июне 1945-го он награжден второй медалью "Золотая Звезда".Кроме того, летчик-герой стал кавалером четырех орденов Красного Знамени, двух орденов Ленина, ордена Красной Звезды, двух орденов Славы I и III степени, ордена Кутузова III степени, ордена Богдана Хмельницкого, ордена Александра Невского, ордена Отечественной войны I степени, награжден многочисленными медалями.После окончания Великой Отечественной войны Иван Харлампиевич служил в войсках ВВС и ПВО. С 1962 года полковник Михайличенко ушел в запас.Умер 2 июня 1982 года, похоронен в Москве.02 сентября — Луганск