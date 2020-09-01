Алчевск отметил годовщину освобождения города от фашистов митингом и возложением цветов (ФОТО)

Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Алчевска от немецко-фашистских захватчиков, прошел в городском сквере 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщило управление информационной политики администрации города.МИТИНГ И ВАХТА ПАМЯТИ"Сегодня, 2 сентября, в сквере 50-летия ВЛКСМ состоялся митинг "Есть имена, и есть такая дата", посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.В городе металлургов также прошла Вахта памяти "Памяти павших, во имя живых", в рамках которой участники мероприятий возложили цветы к памятным местам города, связанным с событиями 1941-1945 годов, и минутой молчания почтили память погибших участников Великой Отечественной войны.В митинге и возложении цветов приняли участие жители города, ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов, глава администрации Алчевска Наталья Пяткова.ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ"Память о подвиге советских воинов-освободителей мы будем чтить и передавать младшим поколениям как символ нерушимости духа, мужества и любви к своей Родине. Пусть эта память учит нас добру, стойкости и человечности!" - сказал Юрченко.Кишкинов подчеркнул, что нынешнее поколение Луганщины берет пример с ветеранов Великой Отечественной войны и всегда будет стремиться быть достойными наследниками своих предков.Глава администрации Алчевска поблагодарила участников Великой Отечественной войны за то, что они очистили землю от коричневой чумы."Пусть же не порвется связь поколений, и наша молодежь никогда не забудет, какой ценой была завоевана Победа тогда и какую цену наш народ платит сегодня. В нас течет кровь победителей, поэтому из поколения в поколение мы будем передавать память о нашей истории, наполненной мужеством и отвагой", - сказала Пяткова.ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕВ годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Алчевском казачьем кадетском корпусе имени Матвея Платова состоялось торжественное построение. Поприветствовать кадетов прибыл атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. Он поздравил юных жителей города с памятной датой и передал в дар кадетскому корпусу икону Донской Божьей матери и книги об истории Донского казачества."От имени депутата Государственной Думы Российской Федерации Виктора Водолацкого благодарственные письма были вручены директору Алчевского казачьего кадетского корпуса имени генерала Матвея Платова Наталье Афанасьевой и воспитанникам алчевского кадетского корпуса Сергею Леонову и Геннадию Конобрицкому", - сообщили в мэрии.Оккупация Алчевска (в те годы – Ворошиловска) немецко-фашистскими захватчиками длилась 418 дней, начиная с 12 июля 1942 года. За это время на принудительные работы в Германию из города было угнано более 1200 юношей и девушек. 2 сентября 1943 года воины Красной Армии в ходе Донбасской операции освободили город.В братских могилах на территории Алчевска покоятся 197 погибших солдат и офицеров Красной Армии, а также 140 расстрелянных и заживо сожженных за время оккупации мирных жителей города.02 сентября — Луганск