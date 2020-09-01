Алчевск отметил годовщину освобождения города от фашистов митингом и возложением цветов (ФОТО)
Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Алчевска от немецко-фашистских захватчиков, прошел в городском сквере 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщило управление информационной политики администрации города.
МИТИНГ И ВАХТА ПАМЯТИ
"Сегодня, 2 сентября, в сквере 50-летия ВЛКСМ состоялся митинг "Есть имена, и есть такая дата", посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.
В городе металлургов также прошла Вахта памяти "Памяти павших, во имя живых", в рамках которой участники мероприятий возложили цветы к памятным местам города, связанным с событиями 1941-1945 годов, и минутой молчания почтили память погибших участников Великой Отечественной войны.
В митинге и возложении цветов приняли участие жители города, ветераны Великой Отечественной войны и трудового фронта, советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, депутат Народного Совета ЛНР Виталий Кишкинов, глава администрации Алчевска Наталья Пяткова.
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
"Память о подвиге советских воинов-освободителей мы будем чтить и передавать младшим поколениям как символ нерушимости духа, мужества и любви к своей Родине. Пусть эта память учит нас добру, стойкости и человечности!" - сказал Юрченко.
Кишкинов подчеркнул, что нынешнее поколение Луганщины берет пример с ветеранов Великой Отечественной войны и всегда будет стремиться быть достойными наследниками своих предков.
Глава администрации Алчевска поблагодарила участников Великой Отечественной войны за то, что они очистили землю от коричневой чумы.
"Пусть же не порвется связь поколений, и наша молодежь никогда не забудет, какой ценой была завоевана Победа тогда и какую цену наш народ платит сегодня. В нас течет кровь победителей, поэтому из поколения в поколение мы будем передавать память о нашей истории, наполненной мужеством и отвагой", - сказала Пяткова.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ
В годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Алчевском казачьем кадетском корпусе имени Матвея Платова состоялось торжественное построение. Поприветствовать кадетов прибыл атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов. Он поздравил юных жителей города с памятной датой и передал в дар кадетскому корпусу икону Донской Божьей матери и книги об истории Донского казачества.
"От имени депутата Государственной Думы Российской Федерации Виктора Водолацкого благодарственные письма были вручены директору Алчевского казачьего кадетского корпуса имени генерала Матвея Платова Наталье Афанасьевой и воспитанникам алчевского кадетского корпуса Сергею Леонову и Геннадию Конобрицкому", - сообщили в мэрии.
Оккупация Алчевска (в те годы – Ворошиловска) немецко-фашистскими захватчиками длилась 418 дней, начиная с 12 июля 1942 года. За это время на принудительные работы в Германию из города было угнано более 1200 юношей и девушек. 2 сентября 1943 года воины Красной Армии в ходе Донбасской операции освободили город.
В братских могилах на территории Алчевска покоятся 197 погибших солдат и офицеров Красной Армии, а также 140 расстрелянных и заживо сожженных за время оккупации мирных жителей города.
02 сентября — Луганск
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